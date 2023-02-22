Гаврилов заявил, что Москва предоставила гарантии безопасности для визита Байдена в Киев

Москва предоставила гарантии безопасности для визита президента США Джо Байдена в Киев — в противном случае он бы не состоялся, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«На фоне предоставления Москвой гарантий безопасности для президента США при осуществлении визита в Киев — иначе бы встреча с киевской верхушкой не состоялась... ВСУ продолжали варварские обстрелы ДНР и Белгородской области из американской РСЗО М142 HIMARS», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что именно американское военное руководство даёт отмашку на подобные удары со стороны ВСУ.

По словам Гаврилова, Вашингтон и его «трансатлантические сателлиты» плотно закрепились в статусе участников конфликта на Украине.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом сообщило, что Соединённые Штаты связывались с Россией незадолго до визита Байдена для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций между ядерными державами.

Байден прибыл в Киев с незапланированным визитом утром 20 февраля.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что цель визита лидера США на Украину заключается в том, чтобы показать, «кто в этом доме хозяин».

Пушилин также назвал новый пакет помощи США Киеву соучастием в конфликте.