Патрушев: коллективный Запад действует против России и КНР

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что коллективный Запад действует против России и Китая.

«Кровавые события, развязанные Западом на Украине, — только один из примеров. Всё это делается против России и Китая, а также в ущерб развивающимся государствам», — сказал Патрушев во время переговоров с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И.

По его словам, в условиях кампании Запада по сдерживанию России и КНР углубление российско-китайской координации приобретает особое значение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может встретиться с Ван И.