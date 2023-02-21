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Патрушев и Ван И проводят встречу в Москве

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев проводит в Москве встречу с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И.
Патрушев и Ван И проводят встречу в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Совбез.

«В Москве проходит рабочая встреча секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может встретиться с Ван И.

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