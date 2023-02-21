Патрушев и Ван И проводят встречу в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Совбез.
«В Москве проходит рабочая встреча секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И», — говорится в заявлении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может встретиться с Ван И.