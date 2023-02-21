Патрушев и Ван И проводят встречу в Москве

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев проводит в Москве встречу с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Совбез.

«В Москве проходит рабочая встреча секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может встретиться с Ван И.