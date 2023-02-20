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Гутерреш готов исполнять решение Совбеза ООН по резолюции о «Северных потоках»

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Генсек ООН Антониу Гутерреш исполнит требование Совета Безопасности по поводу резолюции о расследовании подрывов «Северных потоков», заявил его представитель Стефан Дюжаррик.
Гутерреш готов исполнять решение Совбеза ООН по резолюции о «Северных потоках»
  • globallookpress.com
  • © Yoshio Tsunoda/AFLO

«Мы видели сообщения о проекте резолюции. Совету Безопасности решать, как этот проект или любой другой проект пройдёт через Совет. Как всегда, Генсек будет исполнять любое требование или миссию, возложенную на него Советом Безопасности», — цитирует его РИА Новости.

18 февраля Россия представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках».

Также стало известно, что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на газопроводах.

17 февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями из-за подрыва трубопроводов.

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