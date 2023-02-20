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РИА Новости: заседание СБ ООН по диверсии на «Северных потоках» состоится 21 февраля

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Запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН касательно расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» состоится во вторник, 21 февраля.
РИА Новости: заседание СБ ООН по диверсии на «Северных потоках» состоится 21 февраля
  • globallookpress.com
  • © Manuel Elias/UN Photo

Об этом РИА Новости рассказал источник в ООН.

Собеседник агентства уточнил, что заседание пройдёт в 15:00 (23:00 мск).

18 февраля Россия представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках».

Также стало известно, что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на газопроводах.

17 февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями из-за подрыва трубопроводов.

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