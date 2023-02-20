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Военный эксперт Литовкин объяснил выделение Украине военной помощи на $460 млн от США

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Анастасия Белоусова
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал сообщение пресс-службы Пентагона о выделении Украине нового пакета военной помощи на $460 млн.
Военный эксперт Литовкин объяснил выделение Украине военной помощи на $460 млн от США
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«Это ничего не меняет, ничего нового там нет. С нашей стороны задача не допустить прибытие этого вооружения», — считает он.

По мнению Литовкина, средства, выделенные США, идут не на Украину, а американским корпорациям военно-промышленного комплекса — на закупку техники.

«На Украину поставляют определённое количество оружия, но не такое, которое может повернуть боевые действия в пользу Украины. Этого не нужно США. Им нужно затянуть как можно дольше нашу операцию», — уточнил собеседник RT.

США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $460 млн.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники пообещали передать Киеву примерно 700 танков, тысячи бронемашин и более 2 млн снарядов.

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