Военный эксперт Литовкин объяснил выделение Украине военной помощи на $460 млн от США
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«Это ничего не меняет, ничего нового там нет. С нашей стороны задача не допустить прибытие этого вооружения», — считает он.
По мнению Литовкина, средства, выделенные США, идут не на Украину, а американским корпорациям военно-промышленного комплекса — на закупку техники.
«На Украину поставляют определённое количество оружия, но не такое, которое может повернуть боевые действия в пользу Украины. Этого не нужно США. Им нужно затянуть как можно дольше нашу операцию», — уточнил собеседник RT.
США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $460 млн.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники пообещали передать Киеву примерно 700 танков, тысячи бронемашин и более 2 млн снарядов.