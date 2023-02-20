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США объявили о выделении нового пакета военной помощи на сумму $460 млн

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США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $460 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
США объявили о выделении нового пакета военной помощи на сумму $460 млн
  • AP
  • © Libkos

«Сегодня Министерство обороны объявляет о выделении военной помощи, направленной на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны», — приводит РИА Новости заявление.

Уточняется, что в новый пакет войдут боеприпасы для HIMARS, снаряды 155 и 120 мм для артиллерии.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники пообещали передать Киеву примерно 700 танков, тысячи бронемашин и более 2 млн снарядов.

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