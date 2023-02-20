Постпред: Китай поддерживает резолюцию России в СБ ООН по «Северным потокам»

Китай поддерживает проект российской резолюции в Совете Безопасности ООН по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил китайский постпред при всемирной организации Чжан Цзюнь.

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«Да, конечно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит РИА Новости. 18 февраля Россия представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках». Также стало известно, что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на газопроводах. 17 февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями из-за подрыва трубопроводов.