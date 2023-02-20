FT: Запад не смог убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить подход к России

Британская газета Financial Times выразила мнение, что западные страны пытались использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности для того, чтобы убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить внешнеполитическую линию в отношении России.

Эти усилия, как сообщает ТАСС, завершились провалом.

«Западным лидерам не удалось довести до руководителей стран так называемого глобального юга идею о том, что действия России на Украине угрожают безопасности не только Европы, но и всего мира», — говорится в статье.

Отмечается, что вопросы роста инфляции и цен на энергоносители были для представителей государств Африки и Латинской Америки более приоритетными, нежели конфликт на Украине.

Ранее издание Politico заявило, что Запад почувствовал конец существующего миропорядка после Мюнхенской конференции.

Также сообщалось, что президент Сенегала Маки Салл намерен принять участие в саммите «Россия — Африка».