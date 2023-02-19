Посол сообщил, что президент Сенегала примет участие в саммите «Россия — Африка»
Об этом посол рассказал в беседе с РИА Новости.
«Мы сейчас готовимся к саммиту. Президент приедет, он уже подтвердил», — сказал собеседник агентства.
Ранее президент Чада Махамат Идрис Деби Итно принял приглашение от российского коллеги Владимира Путина на саммит «Россия — Африка».
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России противодействовать попыткам стран Запада вновь внедрять колониальные методы в Африке.