Посол сообщил, что президент Сенегала примет участие в саммите «Россия — Африка»

Президент Сенегала Маки Салл намерен принять участие в саммите «Россия — Африка», который пройдёт в Санкт-Петербурге в июле этого года. Об этом сообщил посол африканской страны в Москве Жан-Батист Тиатьи Тин.