Узнать больше

Посол сообщил, что президент Сенегала примет участие в саммите «Россия — Африка»

Короткая ссылка
Президент Сенегала Маки Салл намерен принять участие в саммите «Россия — Африка», который пройдёт в Санкт-Петербурге в июле этого года. Об этом сообщил посол африканской страны в Москве Жан-Батист Тиатьи Тин.

Об этом посол рассказал в беседе с РИА Новости.

«Мы сейчас готовимся к саммиту. Президент приедет, он уже подтвердил», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент Чада Махамат Идрис Деби Итно принял приглашение от российского коллеги Владимира Путина на саммит «Россия — Африка».

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России противодействовать попыткам стран Запада вновь внедрять колониальные методы в Африке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить