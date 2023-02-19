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В ЦПВС заявили, что израильский удар по Сирии разрушил культурный центр

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В результате атаки израильских самолётов разрушены здания Технического института и культурного центра. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Гуринов.

«В Дамаске разрушены здания Технического института прикладного искусства и культурного центра в районе Кафр-Суса», — приводит РИА Новости его слова.

Гуринов добавил, что в результате атаки погибли пять человек, ещё пятнадцать пострадали.

Ранее в Минобороны Сирии подтвердили сообщения о гибели пяти человек, включая военного, в результате израильской атаки на Дамаск.

Также отмечалось, что некоторые объекты на территории цитадели Дамаска были повреждены в результате израильского авиаудара.

В свою очередь, в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Дамаску и окрестностям.

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