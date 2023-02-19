В ЦПВС заявили, что израильский удар по Сирии разрушил культурный центр
«В Дамаске разрушены здания Технического института прикладного искусства и культурного центра в районе Кафр-Суса», — приводит РИА Новости его слова.
Гуринов добавил, что в результате атаки погибли пять человек, ещё пятнадцать пострадали.
Ранее в Минобороны Сирии подтвердили сообщения о гибели пяти человек, включая военного, в результате израильской атаки на Дамаск.
Также отмечалось, что некоторые объекты на территории цитадели Дамаска были повреждены в результате израильского авиаудара.
В свою очередь, в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Дамаску и окрестностям.