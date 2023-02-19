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Объекты в цитадели Дамаска получили повреждения из-за нападения Израиля

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Некоторые объекты на территории цитадели Дамаска были повреждены в результате израильского авиаудара.
Объекты в цитадели Дамаска получили повреждения из-за нападения Израиля
  • AFP
  • © SANA

Как сообщает РИА Новости, об этом заявило Главное управление древностей и музеев Сирии.

«Израильское нападение на Дамаск и его окрестности сегодня на рассвете причинило большой ущерб Техническому институту прикладного искусства в цитадели Дамаска и культурному центру в Кафр-Сусе», — говорится в сообщении управления.

Уточняется, что пострадали административные помещения в цитадели Дамаска, большие разрушения видны в Институте прикладного искусства и институте археологии.

Ранее в Минобороны Сирии подтвердили сообщения о гибели пяти человек, включая военного, в результате израильской атаки на Дамаск.

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