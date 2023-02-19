В Минобороны Сирии подтвердили гибель пяти человек в результате израильской атаки на Дамаск
В Минобороны Сирии подтвердили сообщения о гибели пяти человек, включая военного, в результате израильской атаки на Дамаск.
Об этом информирует РИА Новости.
Также сообщается о 15-ти раненых.
«В ряде районов нанесён материальный ущерб», — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ сообщали о гибели пяти граждан в Дамаске в результате израильского ракетного удара.
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