В Минобороны Сирии подтвердили гибель пяти человек в результате израильской атаки на Дамаск

В Минобороны Сирии подтвердили сообщения о гибели пяти человек, включая военного, в результате израильской атаки на Дамаск.

Об этом информирует РИА Новости. Также сообщается о 15-ти раненых. «В ряде районов нанесён материальный ущерб», — говорится в сообщении. Ранее в СМИ сообщали о гибели пяти граждан в Дамаске в результате израильского ракетного удара.