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В Минобороны Сирии подтвердили гибель пяти человек в результате израильской атаки на Дамаск

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В Минобороны Сирии подтвердили сообщения о гибели пяти человек, включая военного, в результате израильской атаки на Дамаск.

Об этом информирует РИА Новости.

Также сообщается о 15-ти раненых.

«В ряде районов нанесён материальный ущерб», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщали о гибели пяти граждан в Дамаске в результате израильского ракетного удара.

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