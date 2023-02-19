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МИД России: Москва решительно осуждает удары Израиля по Дамаску и окрестностям

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В российском министерстве иностранных дел заявили, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Дамаску и окрестностям.

В ведомстве подчёркивают, что эти силовые действия являются грубым нарушением норм международного права.

«Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооружённые провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что продолжение подобной порочной практики абсолютно неприемлемо, особенно в условиях, когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения, направляя туда своих спасателей, медиков и гуманитарные грузы.

Ранее в Минобороны Сирии подтвердили сообщения о гибели пяти человек, включая военного, в результате израильской атаки на Дамаск.

Также отмечалось, что некоторые объекты на территории цитадели Дамаска были повреждены в результате израильского авиаудара.

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