МИД Сирии выразил надежду, что Совбез ООН осудит израильские авиаудары по территории САР
- AP
«Сирия рассчитывает на решительное осуждение со стороны Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН израильских нападений и преступлений, а также на то, что ООН предпримет необходимые ответные меры, чтобы не допустить повторения подобных действий и наказать причастных», — цитирует заявление ведомства агентство SANA.
Ранее в Минобороны Сирии подтвердили сообщения о гибели пяти человек, включая военного, в результате израильской атаки на Дамаск.
Также отмечалось, что некоторые объекты на территории цитадели Дамаска были повреждены в результате израильского авиаудара.