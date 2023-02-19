МИД Сирии выразил надежду, что Совбез ООН осудит израильские авиаудары по территории САР

В сирийском МИД выразили надежду, что Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН осудят израильские авиаудары по территории Сирии.

«Сирия рассчитывает на решительное осуждение со стороны Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН израильских нападений и преступлений, а также на то, что ООН предпримет необходимые ответные меры, чтобы не допустить повторения подобных действий и наказать причастных», — цитирует заявление ведомства агентство SANA.

Ранее в Минобороны Сирии подтвердили сообщения о гибели пяти человек, включая военного, в результате израильской атаки на Дамаск.

Также отмечалось, что некоторые объекты на территории цитадели Дамаска были повреждены в результате израильского авиаудара.