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МИД Сирии выразил надежду, что Совбез ООН осудит израильские авиаудары по территории САР

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В сирийском МИД выразили надежду, что Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН осудят израильские авиаудары по территории Сирии.
МИД Сирии выразил надежду, что Совбез ООН осудит израильские авиаудары по территории САР
  • AP

«Сирия рассчитывает на решительное осуждение со стороны Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН израильских нападений и преступлений, а также на то, что ООН предпримет необходимые ответные меры, чтобы не допустить повторения подобных действий и наказать причастных», — цитирует заявление ведомства агентство SANA.

Ранее в Минобороны Сирии подтвердили сообщения о гибели пяти человек, включая военного, в результате израильской атаки на Дамаск.

Также отмечалось, что некоторые объекты на территории цитадели Дамаска были повреждены в результате израильского авиаудара.

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