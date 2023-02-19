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Il Fatto Quotidiano: премьер Италии Мелони 21 февраля посетит Киев

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник, 21 февраля, посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Il Fatto Quotidiano: премьер Италии Мелони 21 февраля посетит Киев
  • AP

Об этом информирует газета Il Fatto Quotidiano.

«Итальянский премьер привезёт в подарок Зеленскому шестой пакет вооружений, одобренный итальянским правительством, и противоракетную систему Samp-T», — говорится в заявлении.

Кроме того, по данным издания, Мелони перед поездкой в украинскую столицу планирует посетить Варшаву.

Там она намерена встретиться с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим готов наряду с вооружениями предоставить Украине средства защиты от ядерного и биологического оружия.

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