Il Fatto Quotidiano: премьер Италии Мелони 21 февраля посетит Киев
- AP
Об этом информирует газета Il Fatto Quotidiano.
«Итальянский премьер привезёт в подарок Зеленскому шестой пакет вооружений, одобренный итальянским правительством, и противоракетную систему Samp-T», — говорится в заявлении.
Кроме того, по данным издания, Мелони перед поездкой в украинскую столицу планирует посетить Варшаву.
Там она намерена встретиться с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.
Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим готов наряду с вооружениями предоставить Украине средства защиты от ядерного и биологического оружия.