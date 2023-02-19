Политик Филиппо раскритиковал заявление Макрона о «разгроме» России

Политик и экс-европарламентарий Флориан Филиппо раскритиковал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о «разгроме» России.

Он отметил, что по возвращении из Мюнхена Макрон говорит прямо противоположное тому, что он ранее заявил: «Не громите Россию».

«Этот человек совершенно не в себе! Но реальность такова, что он втягивает нас через НАТО и ЕС в безумное воинственное подчинение!» — написал Филиппо в Twitter.

Ранее Макрон заявил, что НАТО не смогло объяснить свои цели России, которая сочла их экспансионистскими.

Он также заявил, что Франция никогда не выступала и не станет выступать за «разгром» России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова Макрона о том, что Франция никогда не выступала и не станет выступать за «разгром» России.

Она напомнила, что Франция осуществляет поставки вооружения Украине.