Политик Филиппо раскритиковал заявление Макрона о «разгроме» России
- AP
Он отметил, что по возвращении из Мюнхена Макрон говорит прямо противоположное тому, что он ранее заявил: «Не громите Россию».
«Этот человек совершенно не в себе! Но реальность такова, что он втягивает нас через НАТО и ЕС в безумное воинственное подчинение!» — написал Филиппо в Twitter.
Ранее Макрон заявил, что НАТО не смогло объяснить свои цели России, которая сочла их экспансионистскими.
Он также заявил, что Франция никогда не выступала и не станет выступать за «разгром» России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова Макрона о том, что Франция никогда не выступала и не станет выступать за «разгром» России.
Она напомнила, что Франция осуществляет поставки вооружения Украине.