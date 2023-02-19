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Захарова прокомментировала слова Макрона о нежелании Франции разгрома России

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что Франция никогда не выступала и не станет выступать за разгром России.
Захарова прокомментировала слова Макрона о нежелании Франции разгрома России
  • © МИД России

Захарова напомнила, что Франция осуществляет поставки вооружения Украине.

«Поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют иного логического вывода, кроме одного — нам хотят поражения», — написала в Telegram представитель внешнеполитического ведомства России.

Захарова подчеркнула, что союзники Украины в конечном итоге «перехотят» поражения России.

Она также напомнила о словах французского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что страны Запада многие годы не только пытались вмешиваться во внутренние дела России, но и пытались сменить власть.

Ранее стало известно, что Франция поставила Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron.

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