OpexNews: Франция поставила Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron

Вице-президент комиссии по национальной обороне и вооружённым силам Нацсобрания Франции Жан-Луи Тьерио в интервью изданию OpexNews заявил, что Париж отправил на Украину противотанковые управляемые ракеты Akeron.

«Гаубицы CAESAR, (ПЗРК) Mistral и ракеты Akeron, которые мы поставили, выполняют отличную работу», — приводит издание слова Тьерио в Twitter.

До этого французские власти не объявляли о том, что отправили этот вид вооружения Киеву.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросах поставок вооружения Украине не должно быть табу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что достичь устойчивого мира на Украине можно только поставками оружия.