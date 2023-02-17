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OpexNews: Франция поставила Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron

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Вице-президент комиссии по национальной обороне и вооружённым силам Нацсобрания Франции Жан-Луи Тьерио в интервью изданию OpexNews заявил, что Париж отправил на Украину противотанковые управляемые ракеты Akeron.
OpexNews: Франция поставила Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron
  • Gettyimages.ru

«Гаубицы CAESAR, (ПЗРК) Mistral и ракеты Akeron, которые мы поставили, выполняют отличную работу», — приводит издание слова Тьерио в Twitter.

До этого французские власти не объявляли о том, что отправили этот вид вооружения Киеву.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросах поставок вооружения Украине не должно быть табу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что достичь устойчивого мира на Украине можно только поставками оружия.

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