OpexNews: Франция поставила Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron
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«Гаубицы CAESAR, (ПЗРК) Mistral и ракеты Akeron, которые мы поставили, выполняют отличную работу», — приводит издание слова Тьерио в Twitter.
До этого французские власти не объявляли о том, что отправили этот вид вооружения Киеву.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросах поставок вооружения Украине не должно быть табу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что достичь устойчивого мира на Украине можно только поставками оружия.