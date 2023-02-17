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Зеленский заявил, что в вопросах поставок вооружения Украине не должно быть табу

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросах поставок вооружения Украине не должно быть табу.
Зеленский заявил, что в вопросах поставок вооружения Украине не должно быть табу
  • Gettyimages.ru

Об этом, как пишет РИА Новости, Зеленский сказал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которая проходит в Киеве.

«Имеем общее понимание с Нидерландами, что не может быть табу в отношении поставок и поддержки оружием нашей армии», — сказал Зеленский.

Кроме того, по словам украинского лидера, Нидерланды готовы совместно с Данией и Германией передать ВСУ около 100 танков Leopard.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что достичь устойчивого мира на Украине можно только поставками оружия.

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