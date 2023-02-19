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Макрон: Франция никогда не хотела разгрома России и никогда не поддержит такую позицию

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция никогда не выступала и не станет выступать за разгром России.

Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

«Я не думаю, как некоторые, что надо добиться полного разгрома России, атаковать её на собственной территории», — сказал  французский лидер.

По его словам, существует необходимость в украинском наступлении, которое «пошатнуло бы российский фронт» и заставило Москву «вернуться за стол переговоров».

При этом Макрон отметил, что Украине не удастся самостоятельно вновь обрести свои границы и ни одна из сторон конфликта не сможет полностью одержать победу.

Ранее Эммануэль Макрон заявил о необходимости перевооружения Европы для обеспечения её безопасности.

Также французский лидер признал, что устойчивого мира в Европе не достичь без России.

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