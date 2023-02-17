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Макрон признал, что устойчивого мира в Европе не достичь без России

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В Европе невозможно добиться устойчивого мира без учёта России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.
Макрон признал, что устойчивого мира в Европе не достичь без России
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«Наша дилемма заключается в том, что не будет устойчивого и полноценного мира на нашем континенте без нашего умения охватить российский вопрос, но на основе трезвой оценки, без какого-либо снисхождения. Это реальность», — цитирует его ТАСС.

Ранее обозреватель Филипп Рикар написал в статье для газеты Le Monde, что Макрон выбешивает главу киевского режима Владимира Зеленского своими призывами к диалогу с Россией.

Сам французский лидер сообщал о необходимости сохранять возможность диалога с Россией. При этом он не исключил возможность поставок самолётов Украине.

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