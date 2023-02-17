Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости перевооружения Европы для обеспечения её безопасности.

Как сообщает ТАСС, он выступил за увеличение инвестиций европейских стран в оборонную отрасль.

«Я призываю массово реинвестировать в нашу оборонную отрасль. Если европейцы хотят мира, мы должны обеспечить себя средствами для этого», — заявил Макрон.

Соответствующее заявление он сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Макрон заявил, что ЕС даст ответ на акт США о снижении инфляции в феврале или марте.