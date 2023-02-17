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Макрон заявил о необходимости перевооружения Европы для обеспечения её безопасности

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости перевооружения Европы для обеспечения её безопасности.
Макрон заявил о необходимости перевооружения Европы для обеспечения её безопасности
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, он выступил за увеличение инвестиций европейских стран в оборонную отрасль.

«Я призываю массово реинвестировать в нашу оборонную отрасль. Если европейцы хотят мира, мы должны обеспечить себя средствами для этого», — заявил Макрон.

Соответствующее заявление он сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Макрон заявил, что ЕС даст ответ на акт США о снижении инфляции в феврале или марте.

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