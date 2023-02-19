Макрон: НАТО не смогло объяснить свои цели России, которая сочла их экспансионистскими

Члены Североатлантического альянса не смогли понятно объяснить свои намерения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Его (НАТО. — RT) члены не смогли понятно объяснить свои намерения, что... было расценено русскими как экспансионизм», — сказано в материале Journal du Dimanche, которое не приводит прямой цитаты французского лидера. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон готов атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды.

По его словам, США ударили Германию ножом в спину, когда она «стала неудобной из-за желания получать доступный российский газ».

16 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к затяжному противостоянию между Россией и Североатлантическим альянсом.