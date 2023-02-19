Экс-врач Белого дома Джексон заявил о сокрытии правды о состоянии здоровья Джо Байдена
Об этом сообщает Fox News.
«Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена находится в полном упадке», — сказал Джексон.
При этом, по его словам, Белый дом не показывает и не предпринимает никаких действий по решению этого вопроса.
Врач отметил, что отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы Байден прошёл когнитивный тест, однако не получил никакого ответа. По мнению Джексона, всё это вызывает тревогу.
Ранее врач Белого дома заявил о способности Байдена исполнять обязанности президента.
Также сообщалось, что экс-президент США Джимми Картер отказался от дальнейшего лечения в пользу хосписной помощи.