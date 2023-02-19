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Экс-врач Белого дома Джексон заявил о сокрытии правды о состоянии здоровья Джо Байдена

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Бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что американская администрация скрывает правду о состоянии здоровья президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает Fox News.

«Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена находится в полном упадке», — сказал Джексон.

При этом, по его словам, Белый дом не показывает и не предпринимает никаких действий по решению этого вопроса.

Врач отметил, что отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы Байден прошёл когнитивный тест, однако не получил никакого ответа. По мнению Джексона, всё это вызывает тревогу.

Ранее врач Белого дома заявил о способности Байдена исполнять обязанности президента.

Также сообщалось, что экс-президент США Джимми Картер отказался от дальнейшего лечения в пользу хосписной помощи.

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