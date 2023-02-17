Врач Белого дома заявил о способности Байдена исполнять обязанности президента
«Президент Байден остаётся здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии успешно исполнять президентские обязанности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что американский лидер способен выполнять свои обязанности в том числе как руководитель исполнительной ветви власти, как глава государства и верховный главнокомандующий.
Ранее обозреватель Джордан Бойд отметила, что состояние 80-летнего Джо Байдена подвергает Соединённые Штаты риску.
В статье для The Federalist она написала, что глава государства стал настолько плох в публичных выступлениях, что молодёжь превратила его ошибки в тренд в TikTok.