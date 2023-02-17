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Врач Белого дома заявил о способности Байдена исполнять обязанности президента

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Президент США Джо Байден здоров и в состоянии выполнять свои обязанности, сообщается в заключении врача Белого дома.

«Президент Байден остаётся здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии успешно исполнять президентские обязанности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американский лидер способен выполнять свои обязанности в том числе как руководитель исполнительной ветви власти, как глава государства и верховный главнокомандующий.

Ранее обозреватель Джордан Бойд отметила, что состояние 80-летнего Джо Байдена подвергает Соединённые Штаты риску.

В статье для The Federalist она написала, что глава государства стал настолько плох в публичных выступлениях, что молодёжь превратила его ошибки в тренд в TikTok.

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