Экс-президент США Джимми Картер отказался от дальнейшего лечения в пользу хосписной помощи

Джимми Картер, 39-й президент США, принял решение получать хосписную помощь на дому и провести оставшиеся дни со своей семьей вместо продолжения лечения.

Об этом в своём Twitter сообщил Центр Картера, основанный бывшим американским лидером.

«Бывший президент США Джимми Картер сегодня решил провести оставшееся время дома с семьёй и получить хосписную помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2015 году у Картера была диагностирована меланома — злокачественная опухоль, распространившаяся на печень и мозг.

Летом прошлого года президент США Джо Байден заявил о прекрасном самочувствии после перенесённого COVID-19.