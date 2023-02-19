Экс-президент США Джимми Картер отказался от дальнейшего лечения в пользу хосписной помощи
Об этом в своём Twitter сообщил Центр Картера, основанный бывшим американским лидером.
«Бывший президент США Джимми Картер сегодня решил провести оставшееся время дома с семьёй и получить хосписную помощь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2015 году у Картера была диагностирована меланома — злокачественная опухоль, распространившаяся на печень и мозг.
Летом прошлого года президент США Джо Байден заявил о прекрасном самочувствии после перенесённого COVID-19.