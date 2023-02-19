Узнать больше

Экс-президент США Джимми Картер отказался от дальнейшего лечения в пользу хосписной помощи

Короткая ссылка
Джимми Картер, 39-й президент США, принял решение получать хосписную помощь на дому и провести оставшиеся дни со своей семьей вместо продолжения лечения.

Об этом в своём Twitter сообщил Центр Картера, основанный бывшим американским лидером.

«Бывший президент США Джимми Картер сегодня решил провести оставшееся время дома с семьёй и получить хосписную помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2015 году у Картера была диагностирована меланома — злокачественная опухоль, распространившаяся на печень и мозг.

Летом прошлого года президент США Джо Байден заявил о прекрасном самочувствии после перенесённого COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить