Байден заявил о прекрасном самочувствии после перенесённого COVID-19

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Президент США Джо Байден заявил, что прекрасно себя чувствует после перенесённой коронавирусной инфекции.
Байден заявил о прекрасном самочувствии после перенесённого COVID-19
  • Gettyimages.ru

«Должен сказать, что моё восстановление прошло быстро и я чувствую себя прекрасно», — приводит РИА Новости слова Байдена во время первого появления на публике после перенесённого заболевания.

Президент выразил благодарность своей аудитории и врачам, которые вели лечение.

Он добавил, что благодаря ранее сделанным прививкам симптомы заболевания были не столь значительными.

Ранее Байден получил отрицательный результат теста на коронавирус.

До этого врач сообщил, что у Байдена практически исчезли симптомы коронавирусной инфекции.

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