Главы МИД G7 договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России
- AP
«Участники встречи условились сохранять и усиливать санкции против России, а также договорились призывать третьи страны к прекращению оказания помощи России», — передаёт текст заявления ТАСС.
Кроме того, главы МИД «условились продолжить активное сотрудничество с Украиной», подчеркнув свою решимость и дальше оказывать ей помощь.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США начали разрабатывать санкции против России, связанные с украинским кризисом, в декабре 2021 года.
16 февраля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что на Западе обсуждают судьбу замороженных активов России, в том числе в формате G7.