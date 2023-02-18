Главы МИД G7 договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России

В японском МИД сообщили, что главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России и призвать третьи страны прекратить помощь России.

«Участники встречи условились сохранять и усиливать санкции против России, а также договорились призывать третьи страны к прекращению оказания помощи России», — передаёт текст заявления ТАСС.

Кроме того, главы МИД «условились продолжить активное сотрудничество с Украиной», подчеркнув свою решимость и дальше оказывать ей помощь.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США начали разрабатывать санкции против России, связанные с украинским кризисом, в декабре 2021 года.

16 февраля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что на Западе обсуждают судьбу замороженных активов России, в том числе в формате G7.