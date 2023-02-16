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Нуланд сообщила об обсуждении судьбы замороженных российских активов на Западе

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На Западе обсуждают судьбу замороженных активов России, в том числе в формате G7, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд сообщила об обсуждении судьбы замороженных российских активов на Западе
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Мы ожидаем продолжения этих обсуждений, которые идут с нашими партнёрами по G7, а также полностью с ЕС, они касаются замороженных активов», — цитирует её ТАСС.

По словам Нуланд, участники диалога едины во мнении, что «Россия должна заплатить» за ситуацию на Украине.

Ранее она анонсировала введение новых антироссийских санкций 24 февраля совместно с партнёрами по G7.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что в новый пакет санкций ЕС могут войти меры против «Росатома» и Минска.

Его коллега из Венгрии Петер Сийярто назвал десятый пакет санкций против России «огромной ошибкой».

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