Нуланд сообщила об обсуждении судьбы замороженных российских активов на Западе

На Западе обсуждают судьбу замороженных активов России, в том числе в формате G7, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Мы ожидаем продолжения этих обсуждений, которые идут с нашими партнёрами по G7, а также полностью с ЕС, они касаются замороженных активов», — цитирует её ТАСС.

По словам Нуланд, участники диалога едины во мнении, что «Россия должна заплатить» за ситуацию на Украине.

Ранее она анонсировала введение новых антироссийских санкций 24 февраля совместно с партнёрами по G7.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что в новый пакет санкций ЕС могут войти меры против «Росатома» и Минска.

Его коллега из Венгрии Петер Сийярто назвал десятый пакет санкций против России «огромной ошибкой».