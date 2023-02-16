Нуланд сообщила об обсуждении судьбы замороженных российских активов на Западе
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
«Мы ожидаем продолжения этих обсуждений, которые идут с нашими партнёрами по G7, а также полностью с ЕС, они касаются замороженных активов», — цитирует её ТАСС.
По словам Нуланд, участники диалога едины во мнении, что «Россия должна заплатить» за ситуацию на Украине.
Ранее она анонсировала введение новых антироссийских санкций 24 февраля совместно с партнёрами по G7.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что в новый пакет санкций ЕС могут войти меры против «Росатома» и Минска.
Его коллега из Венгрии Петер Сийярто назвал десятый пакет санкций против России «огромной ошибкой».