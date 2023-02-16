Нуланд анонсировала введение совместных с G7 новых антироссийских санкций 24 февраля

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд анонсировала введение новых антироссийских санкций 24 февраля совместно с партнёрами по G7.

«Приблизительно 24 февраля вы станете свидетелями нового крупного пакета санкций как со стороны США, так и наших партнёров по группе G7», — цитирует её РИА Новости.

По словам Нуланд, ограничения затронут и те сферы, в которых уже действуют американские санкции, включая ВПК и поставки высокотехнологичного оборудования.

В Польше ранее предложили Евросоюзу новые антироссийские санкции, включающие рестрикции в сфере ядерной энергетики.

Генеральный директор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен заявила, что новый пакет санкций ЕС не коснётся российского урана.