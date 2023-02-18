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Журналист Херш: США своими действиями сплотили народ России вокруг Путина

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Своими враждебными действиями США сплотили народ России вокруг президента Владимира Путина, заявил американский журналист Сеймур Херш, который ранее опубликовал расследование о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Мы дали Путину повод, который сплотил российский народ вокруг него. И это была действительно глупая вещь», — сказал Херш в интервью порталу consortiumnews.com.

Он отметил, что риторика госсекретаря Энтони Блинкена, его заместителя Виктории Нуланд и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана была очень воинственной.

По его мнению, они испытывают почти личную ненависть к Путину.

Ранее Сеймур Херш допустил раскрытие подробностей подрыва «Северных потоков».

Также обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани заявил, что решение Путина о начале СВО нарушило планы США по развалу России.

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