Журналист Херш: США своими действиями сплотили народ России вокруг Путина
«Мы дали Путину повод, который сплотил российский народ вокруг него. И это была действительно глупая вещь», — сказал Херш в интервью порталу consortiumnews.com.
Он отметил, что риторика госсекретаря Энтони Блинкена, его заместителя Виктории Нуланд и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана была очень воинственной.
По его мнению, они испытывают почти личную ненависть к Путину.
Ранее Сеймур Херш допустил раскрытие подробностей подрыва «Северных потоков».
Также обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани заявил, что решение Путина о начале СВО нарушило планы США по развалу России.