Херш назвал самоубийственным мнение США о возможной победе Украины над Россией
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Consortiumnews.
«Было бы самоубийственным думать, что можно выиграть эту войну, что Украина может выиграть эту войну», — сказал американский журналист.
По его словам, в этом конфликте слишком много коррупции. Также Херш добавил, что в конфликте на Украине США необходимо добиваться мира и какого-либо соглашения.
Ранее Сеймур Херш допустил раскрытие подробностей подрыва «Северных потоков».
Также обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани заявил, что решение Путина о начале СВО нарушило планы США по развалу России.