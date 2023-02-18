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Херш назвал самоубийственным мнение США о возможной победе Украины над Россией

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Американский журналист Сеймур Херш, ранее опубликовавший расследование о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил, что надежды администрации США на «победу Украины» в конфликте с Россией являются «самоубийственными».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Consortiumnews.

«Было бы самоубийственным думать, что можно выиграть эту войну, что Украина может выиграть эту войну», — сказал американский журналист.

По его словам, в этом конфликте слишком много коррупции. Также Херш добавил, что в конфликте на Украине США необходимо добиваться мира и какого-либо соглашения.

Ранее Сеймур Херш допустил раскрытие подробностей подрыва «Северных потоков».

Также обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани заявил, что решение Путина о начале СВО нарушило планы США по развалу России.

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