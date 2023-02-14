В МИД России допустили поставки боевой авиации в Турцию при заинтересованности Анкары

Российская сторона готова проработать заявки на поставку в Турцию боевой авиации при заинтересованности Анкары, заявил глава четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Gettyimages.ru