В МИД России допустили поставки боевой авиации в Турцию при заинтересованности Анкары
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«В случае предметной заинтересованности Анкары в приобретении российской продукции военного назначения, в том числе в сфере боевой авиации, российские профильные ведомства проработают соответствующие запросы», — сказал он РИА Новости.
Ранее председатель комитета по международным делам сената конгресса США Роберт Менендес заявлял, что планы Турции продолжить приобретать российские С-400 являются нарушением режима американских санкций.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал поставки российских ЗРК С-400 внутренним делом Турции, которое не несёт негатива в отношении НАТО.