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В МИД России допустили поставки боевой авиации в Турцию при заинтересованности Анкары

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Российская сторона готова проработать заявки на поставку в Турцию боевой авиации при заинтересованности Анкары, заявил глава четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
В МИД России допустили поставки боевой авиации в Турцию при заинтересованности Анкары
  • Gettyimages.ru

«В случае предметной заинтересованности Анкары в приобретении российской продукции военного назначения, в том числе в сфере боевой авиации, российские профильные ведомства проработают соответствующие запросы», — сказал он РИА Новости.

Ранее председатель комитета по международным делам сената конгресса США Роберт Менендес заявлял, что планы Турции продолжить приобретать российские С-400 являются нарушением режима американских санкций.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал поставки российских ЗРК С-400 внутренним делом Турции, которое не несёт негатива в отношении НАТО.

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