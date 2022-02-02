Эрдоган назвал поставки ЗРК С-400 внутренним делом Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал поставки российских ЗРК С-400 внутренним делом Турции, которое не несёт негатива в отношении НАТО.

«Соглашение о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 является важным шагом с точки зрения развития взаимодействия между Турцией и Россией», — приводит РИА Новости его слова на встрече с турецкой молодёжью в Трабзоне.

Эрдоган назвал С-400 «важной системой наступательной обороны».

«Поставки являются внутренним делом Турции. Это наше решение. Мы приняли это решение, мы договорились с Россией. Никакого негатива с точки зрения НАТО этот шаг не несёт», — подытожил турецкий лидер.

Ранее министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что покупка Турцией комплексов С-400 была не выбором, а необходимостью.