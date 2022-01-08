Министр обороны Турции Акар: покупка С-400 была не выбором, а необходимостью

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Покупка российских ЗРК С-400 была не выбором Турции, а необходимостью, заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.
Министр обороны Турции Акар: покупка С-400 была не выбором, а необходимостью
  • Legion-Media

«Эта система никому не причинит вреда, если не будет никаких нападений или угроз. Наш приоритет — безопасность страны, 84 млн человек», — цитирует министра Anadolu.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара достигли договорённости пока не раскрывать деталей совместного производства С-400

Турецкий лидер отмечал, что Анкара намерена продолжать закупку у России систем С-400, несмотря на многократные предупреждения со стороны США.

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