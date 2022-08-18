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В сенате США заявили, что покупки Турцией российских С-400 нарушают санкционный режим

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Планы Турции продолжить приобретать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 являются нарушением режима американских санкций. Об этом заявил председатель комитета по международным делам сената конгресса США Роберт Менендес.

«Глубоко озабочен сообщениями о том, что Турция изучает возможность дальнейшей закупки у России ЗРС С-400. Такие поставки станут ещё одним отчётливым нарушением санкций США», — приводит РИА Новости его слова.

Менендес подчеркнул, что отказ от российской военной техники может показать приверженность Анкары своим «обязательствам в рамках НАТО».

В апреле глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Соединённые Штаты хотят уладить с Турцией ситуацию, сложившуюся после приобретения Анкарой С-400.  

В феврале турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал поставки российских ЗРК С-400 внутренним делом Турции, которое не несёт негатива в отношении НАТО.

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