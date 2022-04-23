Глава МИД Чавушоглу: США хотят уладить с Турцией ситуацию с российскими С-400

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Соединённые Штаты хотят уладить с Турцией ситуацию, сложившуюся после приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Глава МИД Чавушоглу: США хотят уладить с Турцией ситуацию с российскими С-400
  • AP

«Они также хотят найти возможность решить проблему с С-400, мы им говорим: «Давайте уже найдём решение. Это уже приобретённый продукт, так что давайте посмотрим, что мы можем сделать дальше», — цитирует ТАСС Чавушоглу.

Министр уточнил, что в случае, «если предложение по ЗРК Patriot удовлетворит Турцию и будут даны гарантии, Анкара может получить данные комплексы». 

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал поставки российских ЗРК С-400 внутренним делом Турции, которое не несёт негатива в отношении НАТО.

Он также отмечал, что Анкара намерена продолжать закупку у России систем С-400, несмотря на многократные предупреждения со стороны США.

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