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Захарова: поставки на Украину ЗРК Patriot повысят риск втягивания армии США в конфликт

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Поставки Киеву систем противоракетной обороны Patriot повысят риск прямого втягивания армии США в украинский конфликт.

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Многие эксперты, в том числе и за океаном, сомневались в разумности такого шага, который ведёт к эскалации конфликта, повышает риск прямого втягивания американской армии в боевые действия», — заявила Захарова в ходе брифинга.

13 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.

Позднее в тот же день в Пентагоне заявили, что ведомству пока нечего сообщить о возможности таких поставок.

Российское посольство в Вашингтоне отметило, что потенциальная передача США Украине систем противоракетной обороны Patriot может стать провокационным шагом.

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