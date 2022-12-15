Посольство России в США назвало провокационным шагом возможную передачу Киеву ЗРК Patriot
Отмечается, что в США развёрнута информационная кампания о якобы готовящейся отправке на Украину противоракетных комплексов.
«Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
По мнению посольства, США всё глубже втягиваются в конфликт на постсоветском пространстве.
13 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.
Позднее в тот же день в Пентагоне отметили, что ведомству пока нечего сообщить о возможности таких поставок.