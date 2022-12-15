Посольство России в США назвало провокационным шагом возможную передачу Киеву ЗРК Patriot

Потенциальная передача США Украине систем противоракетной обороны Patriot может стать провокационным шагом, заявило российское посольство в Вашингтоне.

Отмечается, что в США развёрнута информационная кампания о якобы готовящейся отправке на Украину противоракетных комплексов.

«Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

По мнению посольства, США всё глубже втягиваются в конфликт на постсоветском пространстве.

13 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.

Позднее в тот же день в Пентагоне отметили, что ведомству пока нечего сообщить о возможности таких поставок.