В Белом доме не подтверждают сообщения о включении Patriot в новый пакет помощи Украине

Американская администрация пока не может подтвердить данные о потенциальном включении противоракетных комплексов Patriot в пакет военной помощи для Украины, сообщили в Белом доме.

С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не могу подтвердить сообщения СМИ о потенциальной поставке батареи Patriot Украине», — цитирует его ТАСС.

13 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.

Позднее в тот же день в Пентагоне отметили, что ведомству пока нечего сообщить о возможности таких поставок.