В Белом доме не подтверждают сообщения о включении Patriot в новый пакет помощи Украине
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С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Я не могу подтвердить сообщения СМИ о потенциальной поставке батареи Patriot Украине», — цитирует его ТАСС.
13 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.
Позднее в тот же день в Пентагоне отметили, что ведомству пока нечего сообщить о возможности таких поставок.