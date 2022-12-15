WP: США планируют передачу Украине оборудования для переделки боеприпасов в «умные бомбы»

США планируют передать Украине оборудование для переделывания неуправляемых авиационных боеприпасов в «умные бомбы», сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

«Администрация Байдена планирует отправить на Украину продвинутое оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы переделываются в «умные бомбы», — говорится в материале.

Отмечается, что такие бомбы способны поражать цели с высокой точностью.

Ранее администрация президента США Джо Байдена сообщила, что на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.

Бывший генерал армии США Марк Хертлинг, в свою очередь, заявил о невозможности использования ВСУ ЗРК Patriot сразу же после получения.