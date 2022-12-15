WP: США планируют передачу Украине оборудования для переделки боеприпасов в «умные бомбы»
«Администрация Байдена планирует отправить на Украину продвинутое оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы переделываются в «умные бомбы», — говорится в материале.
Отмечается, что такие бомбы способны поражать цели с высокой точностью.
Ранее администрация президента США Джо Байдена сообщила, что на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.
Бывший генерал армии США Марк Хертлинг, в свою очередь, заявил о невозможности использования ВСУ ЗРК Patriot сразу же после получения.