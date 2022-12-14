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Генерал в отставке Хертлинг: ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot сразу после получения

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Бывший генерал армии США Марк Хертлинг заявил о невозможности использования ВСУ ЗРК Patriot сразу же после получения.
Генерал в отставке Хертлинг: ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot сразу после получения
  • © Wikimedia Commons / CC BY 2.0 / Mark Holloway

Об этом сообщает РИА Новости.

«Для освоения эксплуатации и обслуживания «патриотов» потребуются месяцы», — заявил Хертлинг.

По его словам, если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение, «одобрение» не означает, что комплексы моментально будут применять в ходе сражений.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.

В Пентагоне отметили, что ведомству пока нечего сообщить о возможности поставок Украине комплексов Patriot. 

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