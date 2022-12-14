Джабаров: США провоцируют прямой конфликт России и НАТО, поставляя Украине оружие
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Джабарова, Вашингтон «ставит мир на грань третьей мировой войны».
«США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно если они поставят ЗРК Patriot. Понимаете, какая угроза», — отметил Джабаров.
Ранее администрация президента США Джо Байдена сообщила, что на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.
Бывший генерал армии США Марк Хертлинг, в свою очередь, заявил о невозможности использования ВСУ ЗРК Patriot сразу же после получения.