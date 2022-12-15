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Новак: карта «Мир» может стать доступна в Венесуэле

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Россия и Венесуэла работают над возможностью использования карты «Мир» в республике, заявил российский вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что идёт проработка возможности организации приёма российских платёжных инструментов в Венесуэле.

«В настоящее время в процессе техническая интеграция платежной системы «Мир» проводится уже венесуэльским банком», — цитирует ТАСС Новака.

20 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия осуждает введённые против Венесуэлы нелегитимные санкции.

Также в июле в МИД России сообщили об укреплении сотрудничества со странами Латинской Америки.

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