Новак: карта «Мир» может стать доступна в Венесуэле
Он отметил, что идёт проработка возможности организации приёма российских платёжных инструментов в Венесуэле.
«В настоящее время в процессе техническая интеграция платежной системы «Мир» проводится уже венесуэльским банком», — цитирует ТАСС Новака.
20 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия осуждает введённые против Венесуэлы нелегитимные санкции.
Также в июле в МИД России сообщили об укреплении сотрудничества со странами Латинской Америки.