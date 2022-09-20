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Путин заявил, что Россия осуждает введённые против Венесуэлы нелегитимные санкции

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва осуждает введённые против Венесуэлы нелегитимные санкции, а также призвал наращивать двустороннее сотрудничество в ряде отраслей.

«Имеем в виду и далее наращивать двустороннее сотрудничество по всем направлениям, прежде всего в энергетике, промышленности, инфраструктуре, транспорте и фармацевтике», — заявил Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послам.

Он назвал Каракас стратегическим партнёром и важным союзником Москвы.

«Осуждаем введённые против республики нелегитимные санкции», — заключил Путин.

В июне в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден допустил смягчение санкций против Венесуэлы. 

Как отметил старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности Белого дома Хуан Гонсалес, Соединённые Штаты могут начать процедуру отмены односторонних санкций в отношении Венесуэлы, если в диалоге между властями и оппозицией этой страны наметится прогресс.

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