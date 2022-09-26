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МИД Венесуэлы: стратегическое партнёрство Каракаса и Москвы не ослабло

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Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа заявил, что дружеские и партнёрские отношения латиноамериканской страны и России не изменились после начала специальной военной операции России на Украине.

«Отношения между Венесуэлой и Россией носят характер стратегического партнёрства. Мы — братские страны. У нас и раньше были превосходные отношения, и нет причин, почему это должно было измениться после начала специальной военной операции», — цитирует министра РИА Новости.

Он также отметил, что во время поездок в Россию ощутил дружескую поддержку со стороны российского народа.

20 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия осуждает введённые против Венесуэлы нелегитимные санкции.

Также в июле в МИД России сообщили об укреплении сотрудничества со странами Латинской Америки.

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