МИД Венесуэлы: стратегическое партнёрство Каракаса и Москвы не ослабло
«Отношения между Венесуэлой и Россией носят характер стратегического партнёрства. Мы — братские страны. У нас и раньше были превосходные отношения, и нет причин, почему это должно было измениться после начала специальной военной операции», — цитирует министра РИА Новости.
Он также отметил, что во время поездок в Россию ощутил дружескую поддержку со стороны российского народа.
20 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия осуждает введённые против Венесуэлы нелегитимные санкции.
Также в июле в МИД России сообщили об укреплении сотрудничества со странами Латинской Америки.