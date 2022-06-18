В МИД России заявили об укреплении сотрудничества со странами Латинской Америки

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Россия и страны Латинской Америки продолжают в современных условиях развивать и укреплять сотрудничество. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента российского МИД Александр Щетинин.
В МИД России заявили об укреплении сотрудничества со странами Латинской Америки
  • © МИД России

Он сообщил, что для Москвы важен позитивный контекст развития отношений со странами региона.

«Латинская Америка, в частности те страны (Венесуэла и Куба. — RT), — это страны, дружественные нам. А дружба стоит много. И эту дружбу мы будем укреплять», — приводит ТАСС слова Щетинина на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что многополярность в мире неизбежна.

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