Торгпред: турсектор Финляндии может терять €2 млрд в год в связи с санкциями против России
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«По разным оценкам, потери доходов туристического сектора Финляндии могут составить более €2 млрд в год», — заявил Логинов в интервью РИА Новости.
По его словам, одновременно закрытие российского воздушного пространства и местные противоэпидемические ограничения сократили туристический поток из Азии.
Логинов рассказал, что до начала пандемии коронавируса россияне были крупнейшей группой туристов в Финляндии.
Логинов также отмечал, что политика финских властей в отношении российских туристов негативно сказывается на приграничных регионах Финляндии.
Правительство Финляндии ранее одобрило закрытие границы для российских туристов с 30 сентября. При этом данное решение не затрагивает граждан, въезжающих в страну по гуманитарным причинам.