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Торгпред: турсектор Финляндии может терять €2 млрд в год в связи с санкциями против России

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Потери туристического сектора Финляндии в связи с закрытием границы с Россией могут составить более €2 млрд в год, сообщил торгпред России в Хельсинки Антон Логинов.
Торгпред: турсектор Финляндии может терять €2 млрд в год в связи с санкциями против России
  • Gettyimages.ru

«По разным оценкам, потери доходов туристического сектора Финляндии могут составить более €2 млрд в год», — заявил Логинов в интервью РИА Новости.

По его словам, одновременно закрытие российского воздушного пространства и местные противоэпидемические ограничения сократили туристический поток из Азии.

Логинов рассказал, что до начала пандемии коронавируса россияне были крупнейшей группой туристов в Финляндии.

Логинов также отмечал, что политика финских властей в отношении российских туристов негативно сказывается на приграничных регионах Финляндии.

Правительство Финляндии ранее одобрило закрытие границы для российских туристов с 30 сентября. При этом данное решение не затрагивает граждан, въезжающих в страну по гуманитарным причинам.

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