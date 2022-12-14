Торгпред: отношение Хельсинки к туристам из России негативно влияет на регионы Финляндии

Политика финских властей в отношении российских туристов негативно сказывается на приграничных регионах Финляндии, заявил торгпред России в Хельсинки Антон Логинов.

«Жёсткая линия правительства Финляндии в отношении российских туристов негативно сказывается прежде всего на экономике приграничных регионов: Юго-Восточной, а также Восточной и Северной Финляндии», — отметил Логинов в интервью РИА Новости.

По его словам, в июле финские предприниматели, работающие в сфере туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса, с нетерпением ожидали открытия границы с Россией после снятия ковидных ограничений.

Правительство Финляндии ранее одобрило закрытие границы для российских туристов с 30 сентября. При этом данное решение не затрагивает граждан, въезжающих в страну по гуманитарным причинам.